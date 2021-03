Senado? Vereadora Michele diz que só fala de política após vacinação em massa

TOQUE DE RECOLHER

Quem reclamava que o governo não estava endurecendo as regras para manter o distanciamento social tomou um susto ao ler o Diário Oficial do Estado na sexta-feira (25). A determinação do governador Gladson Cameli é de que das 22h às 05h todos fiquem em casa, e a Polícia estará nas ruas para fiscalizar.

INDO PARA A BASE

Conversei com o deputado estadual Roberto Duarte (MDB) sobre essa possível ida do seu partido para a base governista. Ele entende que é natural que os emedebistas discutam essa hipótese, mas ele seguirá com sua postura de independência no parlamento.

INDEPENDENTE

Não se pode confundir independência com oposição. Duarte tem um perfil questionador na Assembleia, mas sabe o momento de criticar e o de elogiar, não bate no governo sem necessidade, como alguns fazem.

FICA NO MDB

Esqueçam a possibilidade de uma saída dele do partido por conta desse movimento de aproximação ao governo, o MDB nacionalmente é conhecido por dar liberdade a seus parlamentares. Duarte seguirá no partido, respeita as decisões da direção, mas permanecerá independente.

TRANQUILO

Alvo de uma investigação da Polícia Federal, o vereador Fábio Araújo (PDT), acordou com os homens de preto batendo em sua porta. Araújo disse que está tranquilo e que responderá. Não duvido da segunda parte, mas da primeira…

SENADORA

A vereadora Michelle Melo (PDT) vem sendo sondada para ser candidata ao Senado, em conversa com ela, a pedetista me afirmou que prefere deixar qualquer assunto eleitoral para depois da vacinação de pelo menos 70% da população.

APAGADO

Não sei o que aconteceu com o vereador Emerson Jarude (MDB), mas nesses primeiros meses após sua reeleição, anda meio calado, sem fazer o barulho habitual. Tá com medo do Bocalom mandar a PM te dar uma sova, macho?!

DISTRITÃO

Quem não tem mandato, se acaba de medo, e quem tem reza para que seja aprovado. O Distritão, modelo eleitoral que pode dar mandato aos com mais votos, sem levar em consideração proporcionalidades, vem dando o que falar. Minha opinião: vai passar.

ACERTOU

Em que pese todas as críticas feitas a prefeitura, preciso ser justo, estão trabalhando nos bairros. Tapa buracos, roçagem, remoção de entulhos… Tá vendo, Joabe, eu sei reconhecer quando você acerta. O problema é que é só de vez em quando.

300 MIL

O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar as medidas de combate à Covid-19, apesar da catástrofe sanitária que o país vive. Já temos mais de 300 mil vítimas do vírus e do descaso do governo federal. Viver no Brasil se tornou mais perigoso que em alguns países em guerra.

BANAL

Não sei se é falta do que fazer ou de noção, mas o prefeito Tião Bocalom está banalizando o uso das coletivas de imprensa, para tudo ele convoca uma. Os jornalistas já estão fazendo piada com o assunto. Boa parte dessas chamadas seriam resolvidas com uma matéria no site da Prefeitura ou um release para a imprensa.

CONVIDADA

Uma fonte confiável me revelou que um dirigente partidário vem sondando a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), para pular da barca petista. Segundo ele, a gestora ficou balançada com o convite.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários