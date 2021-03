Técnico destaca evolução do Galvez apesar de derrota e eliminação na Copa do Brasil

Paulo Roberto de Oliveira diz que avaliação é positiva diante do cenário do confronto contra o Atlético-GO, que terminou 3 a 1 para o Dragão, na Arena Pantanal, nessa quarta-feira

A participação do Galvez na Copa do Brasil não passou da primeira fase. O Imperador encarou o Atlético-GO, nessa quarta-feira (18), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), e acabou derrotado por 3 a 1, na estreia da equipe da temporada 2021.

Mas apesar do resultado negativo, que fez com que o clube deixasse de receber R$ 675 mil de prêmio pela classificação para a segunda fase, o técnico Paulo Roberto de Oliveira viu um lado positivo.

Diante de todo cenário do confronto, jogando como mandante, mas sem poder atuar em casa por conta das restrições em virtude da pandemia do novo coronavírus no Acre, e sem treinar coletivamente já que o futebol no estado está paralisado, o treinador destaca que viu evolução na equipe.

– É a primeira partida oficial do ano que a gente faz, contra uma equipe que tem uma estrutura muito boa. Mas os jogadores cumpriram à risca, principalmente no segundo tempo, quando a gente fez as modificações. O time adiantou as linhas, buscou o resultado, e o jogo ficou parelho. A avaliação é positiva, o time evoluiu bastante, a gente está muito contente, não com o resultado, mas com a evolução do ponto de vista tático, técnico, físico e emocional da equipe – afirma.

– O resultado não era o que a gente queria, mas por outro lado, levando em conta algumas situações, tipo jogar fora dos nossos domínios, viagem, com um time que tem uma folha (salarial) inimaginável em relação a nossa, a avaliação é positiva. A gente vai continuar evoluindo, foi bom testar alguns garotos e deram um retorno favorável – conclui.

A delegação do Galvez retorna ao Acre nesta quinta-feira (19). O Imperador aguarda a definição do início do Campeonato Acreano para saber quando voltará a campo para brigar pelo bicampeonato. O adversário na estreia do estadual será o Náuas.

(Foto: Paulo Henrique Nascimento/Rede Amazônica Acre)

