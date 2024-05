Comunidade repudia atropelamento fatal de gatinho e clama por justiça; VÍDEO

Um ato chocante de atropelamento resultou na trágica morte de um gatinho, deixando a comunidade local em estado de consternação. O animal, um filhote querido e cuidado por Polyana Diogenes como parte de uma comunidade, foi vítima de negligência e crueldade no último domingo (12).

Em vídeo de uma câmera local, publicado nas redes sociais pelo projeto voluntário Amor Animal – Acre e autorizado pela cuidadora, foi registrado diversos veículos desviando do animal, quando um veículo Saveiro na cor branca passa lentamente por cima do animal, em uma via pública. As imagens podem ser uma peça fundamental para ajudar a identificar os responsáveis por esse ato covarde.

Ressalta-se que o atropelamento de animais é um crime previsto na legislação, conforme estabelecido na lei nº 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais). A comunidade exige que os responsáveis por essa atrocidade sejam identificados e punidos conforme a lei, em nome da justiça para o pobre gatinho e como um aviso claro de que a crueldade não será tolerada.

Como sociedade, é nosso dever repudiar firmemente qualquer forma de maus-tratos aos animais e trabalhar incansavelmente para proteger todas as formas de vida.

NOTA DE REPÚDIO – AMOR ANIMAL ACRE

É com profunda indignação que repudiamos veementemente o ato covarde de atropelamento que resultou na morte de um inocente gatinho. Este animal indefeso foi vítima de uma ação irresponsável e desumana, pois era perfeitamente possível desviar do seu caminho, mas optaram por ignorar sua presença, causando-lhe um sofrimento indescritível.

É inaceitável que em pleno século XXI ainda testemunhemos atos de crueldade como este. O gatinho não merecia um fim tão trágico e doloroso. Sua agonia até o último suspiro é um reflexo da falta de compaixão e empatia por parte daqueles que perpetuaram esse ato abominável.

Que a memória deste gatinho sirva como um lembrete doloroso de que a crueldade não tem lugar em nosso mundo e que devemos fazer tudo ao nosso alcance para garantir um futuro mais compassivo para todos os seres vivos.

Obs: era um filhote ainda, que era alimentado e cuidado pela @polyanadleao era um animal comunitário. Vídeo da câmera local, autorizado pela @polyanadleao.

