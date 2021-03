Terça-feira será de céu nublado com possibilidade de chuvas no Acre, diz Sipam

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a instabilidade continua sobre o Acre, nesta terça-feira (1), devido a presença de um fluxo convergente do vento em baixos níveis da atmosfera que ainda atua sobre o Sul da Amazônia.

No Oeste do Estado o tempo segue carregado e a previsão é de céu nublado a encoberto com possibilidade de chuva que poderão ocorrer a qualquer hora do dia. Já nas cidades do Leste e Sul acreano, inclusive na Capital, a previsão é de um dia de céu nublado, com sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas que devem ocorrer a partir da tarde.