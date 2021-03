Trio armado invade ônibus e rouba passageiros e motorista; os três foram presos pela PM

Policiais do Quarto Batalhão de Polícia Militar (4° BPM) apreenderam na tarde desta terça-feira, 30, um adolescente de 17 anos, acusado de participar de um roubou a um ônibus. A ação ocorreu na Rodovia AC-40, Km 22, no município de Senador Guiomard.

Três indivíduos armados roubaram dinheiro e celulares de passageiros e motorista de um ônibus que faz a linha Alcobras/Rio Branco e fugiram a pé.

Policiais militares foram acionados e com as características dos suspeitos fizeram buscas e localizaram os acusados. Um dos suspeitos acabou detido e, com ele, a guarnição apreendeu um revólver calibre .38 com duas munições intactas e recuperou quatro celulares. Os outros indivíduos fugiram por uma região de mata e não foram localizados até o momento.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Geral de Polícia Civil do município de Senador Guiomard, onde serão tomadas as demais providências cabíveis ao fato.

