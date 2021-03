Vídeo: Messi se irrita com assédio de torcedores em Barcelona

O clima no Barcelona parece não ser dos melhores depois da eliminação para o PSG na Champions League e com um momento muito turbulento dentro e fora de campo. Se em novembro o atacante Griezmann se irritou com a abordagem de torcedores na entrada do Camp Nou, dessa vez foi a vez do astro do time, o argentino Lionel Messi.

O jogador não gostou da aproximação de pessoas a seu carro em um semáforo e foi filmado bastante irritado. “Por que você continua filmando o mesmo vídeo se já fez isso muitas vezes? Você acha que é normal fazer o mesmo todas as vezes? Pare”, esbravejou o argentino.

