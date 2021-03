Xuxa Meneghel e Juliana Paes podem assumir atrações de Faustão na Globo

O fim do Domingão do Faustão não implicará no sumiço da Dança dos Famosos e do Show dos Famosos da grade da Globo

O fim do Domingão do Faustão não implicará no sumiço da Dança dos Famosos e do Show dos Famosos da grade da Globo. Os dois quadros de maior sucesso do programa de Fausto Silva devem ganhar status de programa solo em 2022.

Segundo informações da jornalista Cristina Padiglione, da Folha de S.Paulo, a emissora já busca comandantes para os formatos. Juliana Paes e Xuxa Meneghel estão entre as indicadas.

Para a ‘Dança’ e o ‘Show’ como atrações independentes – e por temporada, tal qual os três segmentos do The Voice –, a Globo dará preferência a apresentadoras. Contra Xuxa, no caso do primeiro produto, pesa o fato de ter capitaneado cinco edições do Dancing Brasil, na Record. O reality possui diversas similaridades com o clássico quadro do ‘Domingão’.

Xuxa Meneghel esteve na Globo entre 1985 e 2013. Após um ano sabático, ainda sob contrato, transferiu-se para a concorrente. Na estação de Edir Macedo, a eterna Rainha dos Baixinhos adquiriu experiência com o “ao vivo”, algo incomum durante sua longa estadia na emissora-líder.

Já Juliana Paes ancorou, ao lado de Márcio Garcia, o revival do Globo de Ouro no Viva (2014). Sua carreira na TV estava associada às novelas, da estreia em Laços de Família (2000) à consagração em A Força do Querer (2017), ambas em reprise. Ano passado, Juliana também deu o ar da graça em Totalmente Demais (2015).

Cabe lembrar que Fausto Silva está deixando a Globo após 32 anos de parceria. O comunicador, de 70 anos, recusou proposta do canal para migrar para as noites de quinta-feira, com um novo programa. Há especulações sobre seu futuro profissional; a aposentadoria, ao lado da esposa e dos filhos – o mais velho estuda fora –, não está descartada.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários