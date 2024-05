Uma residência no bairro Copacabana, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre ficou em chamas na tarde desta sexta-feira (3).

A casa fica próximo à Escola Absolon Moreira. Com as altas chamas, o Corpo de Bombeiros foi acionado e agiu rápido para conter os estragos. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio e nem se há feridos.

ASSISTA: