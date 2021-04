BBB21: Na seca, Viih Tube sente que está gozando ao colocar gelo no pé

A falta de sexo é um dos problemas que muitos participantes do Big Brother Brasil precisam enfrentar durante o confinamento no reality show. Seja pela falta de privacidade, pela distância de seus companheiros(as) ou simplesmente por estarem trancados dentro de uma casa, sem contato com o mundo exterior.

Na manhã desta quinta-feira (8/4), a “seca” de algumas sisters do BBB21 acabou ficando explicita. Após cair durante sua festa do líder, Viih Tube recebeu gelo para colocar sobre o pé que havia machucado e, para a surpresa se alguns, teve uma reação inesperada.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!