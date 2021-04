Bombeiro é internado com covid-19 e família faz campanha para cobrir custos hospitalares

O bombeiro militar Hildebrando Junior, de 33 anos, é mais um dos milhares de acreanos infectados com a covid-19. Com o quadro da doença se agravando, precisou ser internado às pressas.

“Ele evoluiu com um comprometimento pulmonar de 40%. Essa madrugada, em casa, ele só conseguia manter a saturação com o oxigênio. Pela madrugada ele foi ao banheiro, a saturação caiu para 80 e ele caiu no chão”, disse Thaiane Rodrigues, esposa do bombeiro.

Com os custos hospitalares elevados, já que o plano de saúde não cobre todos os gastos, familiares e amigos resolveram fazer uma campanha para auxiliar no pagamento da internação e da ventilação não invasiva.

Hildebrando foi internado na Prontoclínica neste domingo (18).

Quem quiser ajudar pode realizar uma transferência para o pix 99469316215.