Com AC no vermelho, saiba o que muda sobre o comércio e igrejas

Todas as três regionais do Acre permanecem na fase vermelha (nível de emergência). A decisão foi divulgada em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (5), pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

Saiba o que muda e quais as regras estão vigentes sobre o funcionamento do comércio:

Durante a Bandeira Vermelha, seguem proibidas apenas as competições de futebol profissional, amistosos e treinamentos no âmbito das entidades vinculadas à Federação de Futebol do Acre; escolinhas de futebol para o público infantil; e atividades do atletismo. Também estão proibidos teatros, cinemas e apresentações culturais, além de eventos corporativos, acadêmicos, técnicos e científicos, bem como eventos comemorativos e sociais, tais como casamentos, aniversários e outros tipos de confraternizações realizados em igrejas, cerimoniais, restaurantes e buffets.

É permitido o funcionamento de academias de ginástica, clubes esportivos, de lazer, e similares; além de bares, restaurantes e shopping center, até 22h.

A venda de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento fica restrita até às 20 horas.

O decreto que trata da suspensão de atividades não essenciais a partir das 22h até 5h – inclusive a circulação de pessoas pelas ruas -, durante todos os dias, sem o funcionamento de supermercados e postos de gasolina aos fins de semana, segue valendo.

Após a decisão monocrática do ministro Kássio Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), que trata da liberação de cultos religiosos durante a pandemia sem a interferência dos Estados e Municípios, o governo deve alterar a capacidade máxima de pessoas nos templos para 25%. Antes, apenas 20% eram permitidos.