Delegado aposentado da Polícia Civil morre em Rio Branco vítima da covid-19

Com mais de 20 anos dedicados à segurança pública do Acre, o delegado exerceu sua profissão com titularidade em delegacias do interior, como a exemplo a de Cruzeiro do Sul. Também ocupou posições como corregedor geral de Polícia Civil e prestou serviços ao Poder Judiciário do Acre. Era conhecido entre os amigos e colegas de serviço pelo seu potencial e profissionalismo, executando seu trabalho com dedicação e honestidade.