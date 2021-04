Documentário sobre a vida de Karol Conká será exibido na Tela Quente

A Globo está fazendo de tudo para limpar a imagem de Karol Conká, que é considerada a grande vilã do Big Brother Brasil 21. Depois de ter saído do reality com a rejeição recorde de 99,17% dos votos, a rapper está se dedicando ao documentário sobre sua vida que vai ser disponibilizado no Globoplay.

Uma equipe do streaming foi até Curitiba entrevistar família, amigos e ex-colegas da ex-BBB. O projeto está previsto para ser lançado em maio em grande estilo: os dois primeiros episódios devem ser exibidos na Tela Quente.

