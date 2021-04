Em tempos de pandemia, Petecão ‘roda’ o estado em campanha para governador

Seguindo no seu périplo pelo interior do Acre, em campanha para governador fora de época, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) amanheceu esta terça-feira (13) em Porto Walter, no Alto Juruá. Ele se faz acompanhar da deputada federal Jéssica Sales (MDB-AC), a quem já apresenta como sua possível candidata à vice-governadora ou ao Senado.

Os dois fazem visitas aos municípios em campanha com o ‘disfarce’ de que estão fazendo entrega de kits de casa de farinha e canoas de alumínio motorizadas – bens adquiridos com dinheiro público, através de emendas dos dois parlamentares.

Em atividades típicas de campanha eleitoral, o casal de aliados visitou o estádio de futebol Wagner Gonçalves, a escola municipal Dulcilene Pedrosa Barbary, a quadra poliesportiva municipal Manoel Furtado e pista de caminhada do segundo distrito.

O Tribunal Regional Eleitoral (TER) nem tampouco a procuradoria da República Eleitoral do Ministério Público Federal no Acre, até o momento, fazem vista grossas à campanha eleitoral fora de época dos dois parlamentares.