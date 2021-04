Gladson vai criar PL que isenta IPVA de quem ganha a vida com o próprio transporte

Durante coletiva à imprensa nesta sexta-feira (16) para sancionar o auxílio emergencial acreano, o governador Gladson Cameli disse que vai encaminhar à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) mais um projeto.

Trata-se da isenção de Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) para acreanos que usam seus transportes para ganhar “o pão de cada dia”.

“Encaminharei em breve à Aleac um novo projeto de lei para isentar os motoristas que dependem de seus veículos para ganhar o pão de cada dia”, comentou.

“É inadmissível que tenhamos pessoas passando fome, sem ter o que comer. Quero criar alternativas para que os acreanos tenham bem estar”, finalizou.

Gladson não especificou quais classes serão contempladas, mas de acordo com o líder do governo, Pedro Longo, no projeto irá constar os possíveis beneficiados.

A proposta é mais uma medida para conter os efeitos da pandemia do novo coronavírus.