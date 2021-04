Homens jovens têm preferido videogame a sexo casual, diz estudo

Homens jovens têm preferido jogar videogame a fazer sexo, de acordo com um estudo realizado nos Estados Unidos. Publicada em 22 de março pela Universidade de Rutgers (de Nova Jersey) em parceria com a Universidade Estadual de Nova York, a pesquisa entrevistou por volta de dois mil homens e mulheres entre os anos 2007 e 2017, em busca das razões para o atual declínio na atividade sexual casual entre jovens.

A principal causa encontrada no geral foi a diminuição no consumo de bebida alcoólica, mas, no caso específico dos homens, jogar videogame aparecia em segundo lugar, com 25% das respostas.

Segundo o estudo, entre os jovens de 20 a 24 anos, a proporção dos que afirmam não ter feito sexo casual no último ano aumentou de 11,7% para 15,2%. Quando são levados em consideração apenas homens na faixa etária de 18 a 24 anos, esse aumento pulou de 18,9% para 30,9%. Entre o público masculino, por volta de 1/4 da queda foi atribuído à prática de jogar videogame.

De acordo com os números, inclusive, a possibilidade de um homem que joga videogame diariamente fazer sexo casual é menos da metade em relação a um outro que não joga.

