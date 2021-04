Jorge Viana diz que topa ser candidato em 2022, mas aguarda acordo coletivo

VACINAÇÃO IRREGULAR

A Câmara de Vereadores de Rio Branco recebeu na manhã desta quinta-feira, 8, a participação de estudantes da área de Saúde de universidades particulares. A denúncia que fizeram é grave, de que a Secretaria Municipal de Saúde não vem tratando com isonomia os acadêmicos se comparados aos da UFAC.

QUERENDO TRABALHAR

Enquanto alunos de medicina da Federal, de períodos distantes da conclusão e de alguns que nem estão na linha de frente já ocorreu, na Uninorte, por exemplo, há estudantes do último período de enfermagem que ainda não se graduaram pois não conseguem estagiar por falta de imunização. Esse erro precisa ser corrigido o quanto antes, pois com esses profissionais no mercado, o Estado poderá diminuir a carência de mão de obra, que é urgente.

LUTO NA ADVOCACIA

A advocacia acreana está de luto. Na manhã de hoje recebemos a triste notícia do falecimento do aguerrido advogado Armysson Lee, mais uma vítima da Covid-19. Ele foi um dos maiores defensores das prerrogativas da classe. De bom coração, competência reconhecida e retórica invejável, Armysson deixará saudade e um legado de combatividade.

RECONSTRUINDO A IMAGEM

O prefeito Tião Bocalom sentiu o baque da opinião pública condenando sua ação contra garis e margaridas, agora, não perde uma oportunidade de sair na foto com funcionários da Zeladoria, que por medo, sorriem para as lentes oficiais, mas não conseguem esconder o desconforto da ação “forçada”.

PERSEGUIÇÃO

Falando em Zeladoria, recebi ontem a ligação de um ex-funcionário da Secretaria, que disse que foi demitido por ter defendido os trabalhadores que reivindicaram seus salários. O nome disso é perseguição. Se todo servidor que não concordar com algum ato da gestão for demitido, Bocalom terminará abraçado só com Valtim, Joabe e Normando, seus escudeiros.

HAJA DEDO PARA DIGITAR

A equipe do Procon/Acre, de onde fui estagiário no atendimento há alguns anos, deveria entrar em contato com o gabinete do vereador Emerson Jarude (MDB). Na sua prestação de contas, o emedebista afirma ter atendido (só por WhatsApp) em fevereiro 1.179 pessoas e em março 2.234, totalizando 3.413 pessoas, uma média de quase 95 pessoas beneficiadas com a eficiência mágica do parlamentar, se contarmos todos os dias úteis dos dois meses. Incrível! Duvido que na OCA tenha um órgão tão ágil assim.

PISTOLA

O vereador Arnaldo Barros (Podemos) anda pistola com a Prefeitura de Rio Branco, principalmente com o secretário de Saúde, Frank Lima. Na sessão remota da Câmara ele soltou os cachorros, “também vejo um pouco de malandragem no trato com nós, vereadores. Ele promete, vem com soluções, mas não cumpre”. Errou quem acreditou que o Arnaldo seria um parlamentar a serviço de Bocalom.

SEM ASSUNTO

Na comunicação dizemos que quando político começa a usar um monte de postagem com arte (card) falando de datas comemorativas sem nenhuma identidade com seu mandato, é por quê tá sem o que falar. A equipe do senador Petecão (PSD) vem dando uma aula do que não se deve fazer. Na manhã de hoje soltaram quatro publicações com a profundidade de um pires, entre elas as que falavam sobre o Dia Mundial da Astronomia e o Dia da Natação.

DE OLHOS BEM ABERTOS

Não tem como os vereadores não desconfiarem desse projeto de lei enviado pela Prefeitura de Rio Branco pedindo que autorizem a liberação de R$1.344.000,00 para criação de um “Auxílio Vale-Transporte”. Primeiro pela falta de uma apresentação prévia, mas com pedido de aprovação emergencial. Segundo pelo fato de estarmos em distanciamento social, portanto a circulação nos ônibus diminuiu substancialmente. E terceiro porque quatro passagens de ônibus por mês não solucionará o problema do público-alvo da PL.

DESAPARECEU A CAIXA-PRETA

Mas uma coisa é bem provável mesmo, que esse dinheiro seja para salvar as empresas de ônibus, que há tempos estão urrando. O mais engraçado nisso tudo é que Bocalom, na campanha, dizia que iria “abrir a caixa-preta” do transporte público. Enquanto isso, ladrões tiram tudo do Terminal de Integração da Cidade do Povo, que está abandonado pela atual gestão. R$1,5 milhão jogados na lata do lixo.

JORGE NO PÁREO

Há menos de uma semana conversei com o ex-senador Jorge Viana sobre seu futuro político, sobre o novo cenário da política nacional, com a possibilidade de Lula ser o candidato do PT à presidência e outros assuntos. Jorge é um político habilidoso, não iria entrar em disputa em 2022 se não fosse com chances reais de sucesso. Me disse que toparia ser candidato, mas que aguardava uma decisão coletiva, junto com o PT e parte da extinta Frente Popular.

AVALIANDO O MELHOR CENÁRIO

Pela história que construiu no estado, não tenho dúvida de que será um forte candidato. A pesquisa que o PT fará para avaliar se é melhor tentar Governo ou Senado deve sair em breve e finalmente colocar mais um nome nas rodas políticas pelo estado. Jorge Viana é o principal nome do PT no Acre, não apenas por toda sua história e legado, mas por ter bom relacionamento fora dos muros do partido e não ser visto como um xiita.