Mãe de Paulo Gustavo: “Estamos te esperando”

Depois do marido Thales Bretas comemorar a melhora no estado clínico de Paulo Gustavo, de acordo com o último boletim médico, a mãe do ator e apresentador também vibrou com a notícia. Déa Lúcia Amaral postou uma foto em que aparece com o filho no Instagram e escreveu.

“Meu filho, a saudade é muito grande. Estamos te esperando. Deus está contigo”. Vários amigos famosos de Paulo Gustavo fizeram questão de deixar recados de que estão na torcida pela pronta recuperação do artista como Sabrina Sato, Lilia Cabral, Carolina Dieckmann, Marcos Veras, entre outros.

