Marido sobre saúde de Paulo Gustavo: “Para Deus nada é impossível”

Marido de Paulo Gustavo , Thales Bretas usou o Instagram nesta terça-feira (13) para agradecer aos fãs e amigos pelas orações. O médico postou uma foto no story do Instagram, em que dizia “ Paulo Gustavo , você que já fez o Brasil sorrir tanto, agora faz orar”, o marido do humorista comentou: “Verdade… Que corrente linda de fé! E que força ela tem! Somada a força do Paulo Gustavo, não tem nada insuperável”.

Thales também repostou a foto e deixou um texto na legenda: “Nossa amiga @pollyannarocha me lembrou hoje do dia em que estivemos juntos em Fátima. E a Nossa Senhora tenho recorrido muito nesses dias difíceis, com a fé da @tati_bonaparte que me emprestou essa linda imagem. O quadro clínico do meu amor @paulogustavo31 está difícil, mas para ele nada é impossível, e nem pra Ele, nosso Deus, e essa dupla poderosa vai trazer ele de volta pra casa”.