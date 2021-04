Marília Gabriela surpreende fãs ao postar beijão em Gianecchini

A apresentadora Marília Gabriela celebrou o Dia do Beijo publicando rum registro em que aparece beijando Reynaldo Gianecchini, com quem teve um relacionamento e chegou a casar entre 1999 e 2006.

“Hoje é o Dia Internacional do Beijo, né?! Então, aí vai um beijo dos bons e um Carlos Drummond de Andrade pra comemorar: ‘O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar.’ Feliz Dia do Beijo, baixinho, Reynaldo Gianecchini. Feliz Dia do Beijo, amores todos meus. Muitos, muitos beijinhos e bom dia pra vocês, desta sempre sua, G”, escreveu a jornalista na legenda.

