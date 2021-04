Neymar não supera a trave, mas PSG se vinga e elimina o Bayern

Mesmo sem gols de Neymar e Mbappé, o Paris Saint-Germain avançou à semifinal da Liga dos Campeões. No Parque dos Príncipes, o time francês foi derrotado pelo Bayern de Munique por 1 x 0, nesta terça-feira, mas eliminou seu algoz na final da última edição da competição por ter marcado mais gols fora de casa. O aguardado confronto terminou com placar agregado de 3 x 3.

A classificação teve sabor de vingança para Neymar e companhia. Há quase oito meses, o PSG caía diante do Bayern na final, acabando com o sonho dos franceses de conquistar a Liga pela primeira vez. Desta vez, o PSG encontrou um rival desfalcado, principalmente do atacante Robert Lewandowski, eleito o melhor do mundo no ano passado.

A equipe de Paris, por sua vez, não teve o zagueiro e capitão Marquinhos, também lesionado. Mas contou com Neymar e Mbappé inspirados, ao menos no primeiro tempo. O brasileiro acertou a trave três vezes num intervalo de apenas seis minutos na etapa inicial. No segundo tempo, exibiu falta de ritmo e até certo cansaço. Fazia apenas o seu terceiro jogo desde que voltou de lesão. Mbappé chegou a balançar as redes no segundo tempo, mas o lance foi anulado por impedimento.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!