Olimpíada de Língua Portuguesa abre inscrições para alunos da educação básica

A 7º edição da Olimpíada de Língua Portuguesa já está com inscrições abertas. Até o dia 30 de abril, professores da rede pública de ensino podem inscrever os trabalhos de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.

Toda a produção dos participantes nesta edição deverá partir do tema “O lugar onde vivo”. A competição será dividida nas seguintes categorias: poema, memórias literárias, crônica, documentário e artigo e opinião. As inscrições são de inteira responsabilidade dos professores e deve ser realizada pelo site do concurso .

O professor, ou professora, deverá escrever Relato de Prática acompanhado de um conjunto de materiais que vão contar a história do trabalho realizado com a turma. Todo esse conteúdo gerado será o resultado do trabalho coletivo, construído e compartilhado com estudantes, professores e comunidade escolar.

“É bastante importante ressaltar o caráter formativo da olimpíada. A gente sempre diz que o coração da olimpíada é a formação”, revela Patrícia Calheta, integrante da equipe técnica do programa ao explicar que olímpiada inclui também a formação dos professores no projeto com o objetivo de levar aprendizagem aos estudantes.

A competição é uma iniciativa do Itaú Social e do Ministério da Educação, com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação , Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), e visa reconhecer o trabalho e a importância dos alunos e professores no cenário educacional.

Desenvolvida através do Programa Escrevendo o Futuro – que desde 2002 tem como objetivo contribuir para a melhoria da leitura e da escrita dos estudantes das escolas públicas brasileiras –, a Olimpíada de Língua Portuguesa é realizada desde 2008.