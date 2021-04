Para Roberto Duarte, Governo do Acre poderia prorrogar o prazo do pagamento do IPVA

O deputado estadual Roberto Duarte criticou hoje, 7, o Governo do Acre em não ter prorrogado a data para pagamento do IPVA. “Já estamos com restrição de trafegabilidade, com o toque de restrição das 22h às 5h, mas o prazo para o pagamento do IPVA não foi prorrogado. Os proprietários de veículos com a placa final “5”, teve que pagar este imposto no 31 de março. Quem não efetuou o pagamento, terá que fazer, agora, com multa e juros. A população já está cansada de só pagar”, disse.

Na visão do parlamentar, o Governo poderia levar em consideração às limitações impostas pelo decreto, que adotou o toque de restrição, por exemplo, e prorrogar o prazo para o pagamento do IPVA. “Esta medida seria uma maneira de ajudar muita gente que esteja passando por dificuldades por conta da pandemia. Certamente, aliviaria para as empresas e para os cidadãos, que poderiam pagar este imposto sem juros e multas”, destacou Roberto Duarte.

Ainda durante sua fala, na sessão da Assembleia Legislativa, Roberto Duarte, disse que já perdeu as contas de quantas vezes a Secretaria Estadual de Educação foi citada com supostas irregularidades e corrupções. “Mas, o secretário continua afastado, de férias, e o Governo não se posiciona”, comentou, fazendo referência aos salários atrasados dos funcionários terceirizados da SEE, que estão com seus salários atrasados por três meses.