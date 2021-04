Quatro em cada 10 rio-branquenses gostariam que Bocalom investisse mais em saúde

Mais investimento em saúde é a prioridade de quatro em cada dez rio-branquenses, segundo pesquisa Data Control publicada nesta terça-feira (14). Quando perguntados “O verão está chegando, em qual dessas áreas você gostaria que o prefeito atue com mais intensidade”, 40% responderam Saúde.

A capital é o epicentro da pandemia de coronavírus no Acre, com mais da metade das mortes registradas em todo o estado.

A pavimentação de ruas e a recuperação de ramais aparecem em seguida na pesquisa, com 17,3% e 15,3%, respectivamente. Educação também deu as caras, com 12,3%.

Aparecem ainda Infraestrutura (4,7%), Saneamento Básico (3,7%), Emprego (1%), Segurança (0,3%) e Fazer o que Prometeu (0,3%).

Foram entrevistadas 602 pessoas em Rio Branco no dia 12 de abril deste ano.