Segundo sorteio da mega-sena de Páscoa pode pagar R$ 22 milhões nesta quinta-feira

O concurso 2.360 da Mega-Sena pode pagar R$ 22 milhões nesta quarta-feira (08/04). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

Este será o segundo sorteio da Mega-Semana de Páscoa, que nesta semana oferece uma chance extra ao apostador, realizando três sorteios: o último acontece no sábado (10/04). Saiba mais sobre as mega-semanas da Mega-Sena em: https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/24414/2021-contara -com-oito-semanas-especiais-de-sorteios-extras-da-mega-sena.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA. O valor do prêmio aplicado na Poupança da CAIXA rende cerca de R$ 35 mil por mês. Caso apenas um apostador acerte as seis dezenas e queira investir no setor imobiliário, o valor do prêmio seria suficiente para comprar 88 apartamentos ou salas comerciais de R$ 250 mil cada. O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

Dupla de Páscoa :

O sorteio da Dupla de Páscoa foi prorrogado para o dia 17 de abril, para que todos tenham mais tempo para realizar suas apostas ou comprar seus bolões, com toda a segurança. Os recibos das apostas que indicam a data anterior do sorteio (03/04/2021) continuam válidos e concorrerão normalmente.

O prêmio está estimado em R$ 30 milhões e não acumula. Caso apenas um apostador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá um rendimento mensal de aproximadamente R$ 48 mil. O preço da aposta simples, com 6 números, é de R$ 2,50.