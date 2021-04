Sem “nota fantasma”, inscrições no Sisu terminam nesta quarta-feira

Termina nesta quarta-feira (14/4) o período de inscrição para a primeira edição de 2021 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em instituições públicas a participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Inicialmente, o prazo para se inscrever no Sisu se encerraria na sexta-feira (9/4), mas foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC).

Agora, as inscrições podem ser realizadas, exclusivamente, na página eletrônica do programa (acesse aqui), até as 23h59 desta quarta, sem qualquer cobrança de taxa. O resultado sairá na próxima sexta-feira (16/4).

Todos os estudantes que obtiveram nota superior a zero na prova de redação do Enem 2020 podem participar da disputa. No total, são ofertadas 206.609 vagas, em 109 instituições públicas de ensino superior.

O sistema de inscrição, que não usa mais a chamada “dupla classificação” ou “nota fantasma” — como informou o MEC nesse domingo (11/4) —, fez o último ranqueamento da nota de corte nesta madrugada.

A nota de corte é a menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados para cada curso, com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso.

Além disso, quem já se inscreveu no Sisu deve conferir as opções de curso selecionadas até o término das inscrições.

“Essa verificação, que é sempre importante em todas as edições do Sisu, o é, especialmente, diante da atual divulgação das notas de corte, em que a nota do candidato parcialmente classificado no curso de sua primeira opção de inscrição não será mais computada para efeito do cálculo da nota de corte do curso de sua segunda opção”, informou o MEC, em nota.