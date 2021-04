Sertanejo Jorge, da dupla com Mateus, se casa com ex-mulher do ex-cunhado

O sertanejo Jorge, da dupla com Mateus, se casou com Rachel Boscati, no último dia 29, numa cerimônia íntima em sua casa, em Goiânia. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, apenas quatro testemunhas e a juíza de paz estavam presentes no casório.

Os dois assumiram um relacionamento no começo de 2020. A noiva, para quem não sabe, era amiga de infância da ex-mulher do sertanejo, Ina Freitas, e foi a madrinha de casamento deles. Rachel também é ex-mulher de Pedo Freitas, irmão de Ina e ex-cunhado de Jorge. Ela casou com vestido branco e está grávida de 8 meses de uma menina que se chamará Sara.

A ex-mulher do sertanejo pediu a separação no final de 2019, após rumores de traição. Ao saber da gravidez de Rachel, Pedro, o ex-cunhado de Jorge, usou as redes sociais para atacar o casal. “Como não conseguiu engravidar de mim, tentou o time do Flamengo todo e pegou o Jorge Príncipe do Egito, seu ex-cunhado e marido da sua melhor amiga”, escreveu ele no Instagram na época.