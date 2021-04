Tirullipa se transforma em A Tirullipa em clipe de Rafael Yared

Tirullipa, que virou A Tirullipa, promete animar todos os brasileiros no próximo clipe da música Eu Sou O Melhor Para Você de Rafael Yared. O humorista usou e abusou da sua criatividade para gravar o vídeo e sua própria casa serviu como cenário. Ele vai aparecer de mulher, mostrando todo o seu gingado ao som do sertanejo.

“Eu estou muito feliz e animado com o resultado. Decidimos colocar em imagens o que eu tinha na minha mente sobre essa história. A ideia foi levar a situação mais pro lado do humor, pra tirar um pouco do peso do que todos nós já estamos vivendo com essa pandemia e levar um pouco de diversão e sorrisos para quem está em casa”, contou Rafael sobre a participação do humorista.

