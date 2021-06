Auxílio emergencial de R$ 900 abre inscrições; veja como receber

Terão direito ao Auxílio Emergencial famílias registradas no Cadastro Único (CadÚnico) e no Benefício de Prestação Continuada (BPC). Isso desde que não tenham recebido nenhum Auxílio do Governo Federal.

Além disso, terão direito ao auxílio também pessoas desempregadas nos setores de alimentação, hospedagem, eventos, artes cênicas, turismo e transportes públicos, além de pessoas em estado de vulnerabilidade social.

O Auxílio Emergencial será pago por meio de um cartão. Os beneficiários receberão um cartão no estilo vale e o estado depositará o valor mensalmente nele.

O cartão poderá ser utilizado em estabelecimentos como supermercados, mercearias, padarias, quitandas, açougues, farmácias, restaurantes, papelarias, livrarias e em postos de combustíveis. Vale salientar que não é possível realizar o saque do valor depositado no cartão.

O SC Renda Mais é uma iniciativa do Governo do Estado de Santa Catarina, sendo instrumentalizado pelas Secretarias de Estado e Desenvolvimento Social (SDS) e Fazenda (SEF), tendo auxílio das Secretarias de Estado da Administração (SEA), Casa Civil, Controladoria Geral do Estado (CGE), Secretaria Executiva de Comunicação (SEC), CIASC e administrações municipais.

Como fazer o cadastro

Para realizar o cadastro os trabalhadores devem acessar o site com o nome do projeto SC Renda Mais.

Uma vez estando no site basta clicar em cadastrar-se aqui e preencher o formulário com todos os dados que forem solicitados. No site há também um campo para tirar dúvidas caso elas existam na hora de realizar o processo.

Apenas devem fazer o cadastro trabalhadores dos setores beneficiados pelo projeto, e que tenham sido demitidos entre 1 de março de 2020 e 1 de maio de 2021.

As famílias que estão no Cadastro Único (CadÚnico) não precisam realizar o cadastro pelo site, pois já estão registrados no CadÚnico.

Após realizar esses passos já será possível conferir a confirmação de recebimento do cartão pelo próprio portal ou até mesmo por e-mail. Depois disso basta esperar que o governo disponibilize os cartões magnéticos que serão utilizados para pagamento do Auxílio Emergencial.