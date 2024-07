Ratatouille: ratos marcam presença na abertura da Olimpíada de Paris

A abertura da Olimpíada de Paris 2024 nesta sexta-feira (26) passou por vários pontos da Cidade Luz, resgatando tradições, cultura e história francesas, como a rainha Maria Antonieta, a Catedral de Notre-Dame, os cabarés e… os ratos!

A capital francesa é, dentre muitos elementos, famosa por ter ratos andando por suas ruas, contrastando com a beleza da arquitetura local. A representação do animal no evento levou internautas a lembrarem do personagem Remy, do filme “Ratatouille” (2007), que sonha em ser chef de cozinha e acaba em um dos restaurantes mais luxuosos de Paris.