Adailton Cruz apoia movimento contra transferência da Fundhacre para UFAC: ‘A Fundhacre é nossa’

Na última sexta-feira (26), o deputado estadual e presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Acre (COREN-AC), Adailton Cruz, esteve presente na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) para participar de um ato significativo junto aos trabalhadores, usuários e sindicatos.

O evento teve como objetivo manifestar a rejeição à proposta de transferência da gestão da Fundhacre para a Universidade Federal do Acre (UFAC), um movimento que Cruz considera um retrocesso para a saúde pública no estado.

Em seu discurso, Adailton Cruz destacou as consequências negativas da possível transferência. “Esse ato é um retrocesso e prejudica a assistência à saúde, pois retira do estado o poder de regulação, afetando principalmente os servidores da fundação, que passarão a ser geridos por uma empresa privada. O único objetivo dessas empresas é o lucro, o que não é compatível com o serviço público de saúde que buscamos oferecer”, afirmou o deputado.

O parlamentar ressaltou ainda a importância da adesão dos trabalhadores ao movimento, demonstrando um forte apoio à causa. “Ficamos muito felizes com a adesão dos trabalhadores. Seguimos firmes para que esse retrocesso na nossa saúde não ocorra. O segundo passo agora é na Assembleia Legislativa, onde, com o apoio dos demais parlamentares, esperamos enterrar de vez essa ideia prejudicial ao serviço público”, completou Cruz.

Adailton Cruz também expressou apoio à construção de um hospital universitário no campus da UFAC, considerando essa iniciativa um verdadeiro avanço para a saúde pública.

No entanto, ele criticou a transferência da estrutura da Fundhacre para a universidade, argumentando que a fundação é atualmente responsável pela maior parte dos serviços de alta complexidade no estado. “Tirar do estado uma estrutura que hoje é a responsável pela maior vazão de serviço de alta complexidade é um retrocesso, um crime contra os trabalhadores e servidores em saúde, e contra os usuários dos serviços públicos do nosso estado”, concluiu o deputado.

O movimento liderado por Adailton Cruz destaca a preocupação dos profissionais de saúde e da sociedade acreana com o futuro da assistência hospitalar no estado. A expectativa é que a Assembleia Legislativa delibere sobre o tema nas próximas semanas, definindo o destino da Fundhacre.