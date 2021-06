BB abre concurso com vagas em MS para salário acima de R$ 3 mil

CAMPO GRANDE (MS) – O Banco do Brasil anunciou nesta quinta-feira (24), que abrirá concurso público com 4.480 vagas, sendo 2.240 imediatas e outras 2.240 vagas para formação de cadastro de reserva no nível inicial da carreira administrativa em todos os estados do Brasil. Em Mato Grosso do Sul serão 12 vagas, sendo cinco para reserva e as outras sete para ampla concorrência.

Conforme edital, a seleção é destinada ao cargo de escriturário, com remuneração inicial de R$ 3.022,37., para uma jornada de 30h semanais. O edital ainda reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros e pardos. Para participar da seleção, basta ter o certificado de conclusão ou diploma de curso do ensino médio e ter idade mínima de 18 anos completos até a data da contratação.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Cesgranrio, do dia 24 de junho ao dia 28 de julho de 2021. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 38,00. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher o Estado e a cidade em que pretende realizar a prova.

O edital aponta que a divisão de vagas total pelo Brasil são: 2 mil vagas destinadas para Escrituário – Agente Comercial ; 2 mil vagas para cadastro reserva – atuação nas unidades de negócios; 240 vagas de Escriturário – Agente de Tecnologia; e 240 vagas para cadastro reserva – conhecimentos de TI.

Provas

O concurso contará com provas objetivas e redação, com data prevista para o dia 26 de setembro. As provas terão 25 questões de Conhecimentos Básicos, 45 questões de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Atualidades do Mercado Financeiro e Conhecimentos Específicos – variando de acordo com a vaga pretendida.

O resultado está previsto para o dia 21 de dezembro. Para conferir outras informações o edital completo está disponível aqui

Outos benefícios BB

O banco ainda oferece outros benefícios, como participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche, auxílio à filho com deficiência, previdência complementar, acesso a programas de educação, ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 mensais e uma cesta alimentação no valor mensal de R$654,87.

Os funcionários do Banco do Brasil ainda possuem acesso à Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB).