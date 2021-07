Buscando inspirações de look para festa junina? Jackie traz dicas incríveis; confira

Festa junina para os pequenos, em grande estilo

Chegou a temporada das festas juninas! E com a pandemia, as famílias buscam uma forma de aproveitarem e celebrarem um dos meses mais alegres do ano com criatividade e responsabilidade. Comidinhas típicas e aquela decoração com bandeirinhas que a gente tanto ama não podem faltar. Já a quadrilha, este ano será online, embora algumas escolas estejam realizando presencialmente. Já os looks, são sempre uma atração à parte.

“A Festa Junina é conhecida por um estilo bem característico, com bastante xadrez e cores vibrantes, mas também é uma ótima oportunidade para ousar e sair do óbvio”, relata a produtora de moda da agência de modelos Max Fama, Carolina Souza. “Estampas floridas são uma boa pedida, tanto para as meninas, quanto para os meninos, além de calçados confortáveis”, lembra. “Mas o mais importante de tudo é que a criança fique confortável para aproveitar muito”, finaliza.

Como as festas seguem até o final de julho, hoje publicamos esse lindo ensaio fotográfico criado pela agência Max Fama, para inspirar as mamães indecisas. Confira!

Ficha técnica

Modelo: Agência de Modelos Max Fama @maxfama_oficial

Fotógrafo: Jorge Luiz Garcia @jorgeluizgarcia_

Produtora de moda: Carolina Souza @cayhhsouza

Maquiadora: Isabelle Freitas @zabellefreitas

Coordenadora de pautas: Antônia Biazzi @antoniadebiazzi

Gerente de marketing: Cláudia Siqueira @ccysiqueira

Direção de arte: Wesley Alisson @wesleyalisson

Produção executiva: Paulo Henrique Albuquerque @pauloybrasil

Cenário: Fêtes Locadora @fetes_locadora

TOP 10

Reduzindo medidas e melhorando a imunidade

O que faz o DrenowC®️ um forte aliado na redução de medidas? Seus componentes ajudam a reduzir até 60% do acúmulo de líquidos no corpo, além de ser rico em Vitamina C, fazendo com que se torne um potente antioxidante e anti-inflamatório. É indicado também no tratamento de celulite. Onde encontrar? Na Farmácia Vitória Régia. Telefones: (68) 3224-2880, 3224-2850, 99943-3634 e 99974-1912.

Merecidas férias

Já no batente, a influenciadora digital Maykeline Maia esteve recentemente de férias no Rio de Janeiro e São Paulo, após um ano intenso de trabalho. Durante a viagem, mostrou aos seus seguidores opções de passeios e lazer, sempre com looks bacanas.

Looks da Ótica Moderna

As mais charmosas e atuais armações de óculos de Sol, assim como essas opções usadas pela influenciadora digital Iasmyne Sampaio podem ser encontradas na Ótica Moderna. A loja fica localizada na rua Floriano Peixoto, 379, Centro, em frente à rotatória (loja da esquina). Confira as opções no Instagram @oticamodernaacre. Informações através dos fones ( 68) 99979-3535, 99904-3535 e 3223-0093. B-Day da Samara

A advogada Samarah Motta celebrou mais um ano de vida no dia 19 e escolheu Pirenópolis-GO para aproveitar a data se energizando, nas trilhas e com banhos de cachoeira. Ela merece!

Aniversário

O querido aniversariante do dia 28 foi o empresário Pedro Maciel. Como o faz todos os anos, celebrou a data no dia 29, dia de São Pedro, com a esposa Sônia Cavalcante, filhos e genros. Parabéns!

Mais um ano de vida

Muitas felicidades e muitos anos de vida para a amiga Gabriela Cunha, a Gabi. Em virtude da pandemia, ela celebrou a data com o marido Edson Filho e os filhos Benjamin e Isabela, mas passou o dia recebendo homenagens dos amigos.

Filmes em cartaz no Cine Araújo

Velozes e Furiosos 9 é a estreia da semana do Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping. E continuam em cartaz os filmes Invocação do Mal 3 e Cruella. Os ingressos podem ser comprados através do site https://www.ingresso.com/rio-branco/home/filmes.

Campanha do Agasalho

Tendo em vista a frente fria prevista para os próximos dias, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) está recebendo doações de roupas, cobertores e agasalhos para serem destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade. A articulação está sendo feita pelo Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera), que também tem dialogado com Assistência Social do Município para ampliação temporária das vagas de acolhimento, bem como a continuidade da entrega de refeições, roupas, agasalhos e cobertores.

***

Para contribuir basta levar sua doação até o prédio sede do Ministério Público do Acre, localizado na Rua Marechal Deodoro, número 472, no Centro, das 8h às 18h, na recepção ou na guarita do prédio. As doações arrecadadas pelo MPAC serão destinadas ao Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP).

O Boticário traz o ar mais puro do mundo com o novo Quasar Ice

O Boticário, a marca de beleza mais amada do Brasil, acaba de lançar mais uma fragrância de sua reconhecida linha Quasar, o Quasar Ice, um olfativo moderno e inovador que contrasta notas de sálvia e cedro em sua composição. O lançamento traz o clima das montanhas de um dos países mais frios do mundo, a Islândia, que também é conhecido por ter o ar mais puro da Terra. Esse cenário gelado e desafiador é a inspiração para Quasar Ice, porque também representa superação e recompensa, as principais características da personalidade dos fãs da marca.

Make B. e Track&Field lançam linha de maquiagem ultra resistente

O Boticário e a Track&Field, uma das líderes no segmento de wellness e moda esportiva no país, uniram-se para trazer a solução para os apaixonados por esportes e maquiagem. Trata-se da linha Make B. Track&Field Unlimited, que oferece proteção e ultra resistência em todas as modalidades de atividade física, até mesmo as aquáticas. Os produtos são a Base Compacta com FPS 100; a Máscara para Cílios à prova d’água, suor e atrito; o Lápis em Gel com alta pigmentação e extrema fixação; o Balm Labial com FPS 100 UVA+++; e o Ultra Tint Labial com fórmula à prova d’água e super resistente ao suor.

O Boticário lança coleção multicategoria em apoio à população LGBTI+

O Boticário, a marca de beleza mais amada do Brasil, com objetivo de dar suporte e espalhar ainda mais amor por aí, acaba de lançar sua coleção Orgulho, em celebração e apoio à população LGBTQIA+. Incentivando o público a ser e ter orgulho de ser quem é, a linha abraça a diversidade e traz itens de cuidados, maquiagem e perfumaria, todos apoiados no autocuidado e na liberdade de uso. Orgulho tem edição limitada de seis meses e traz produtos de todas as categorias trabalhadas pela marca. Os produtos da linha são a fragrância Insensatez Orgulho, o creme hidratante Cuide-se Bem, o balm labial Intense, o kit Botik e uma ecobag.

Nova linha Nativa SPA Centella Asiatica do Boticário

Com uma fórmula vegana e não testada em animais, o Boticário apresenta a nova linha Nativa SPA Centella Asiatica. O lançamento promove reparação intensiva, recupera a barreira cutânea e traz uma hidratação profunda para a pele. A linha é composta por produtos para o rosto e corpo. O segredinho dessa nova família de Nativa SPA está na combinação da Centella Asiatica com madecassoside, ativo vegetal que atua na reparação intensiva da pele. Na linha, o Cicacreme Balm Reparador, o Reparador para Corpo, Mãos e Pés, o Cicacreme Reparador Facial e o Cicacreme Multireparador Calmante.