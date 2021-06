Campo Grande atinge 33% da população vacinada com 1ª dose contra Covid

CAMPO GRANDE (MS) – A capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande atingiu na manhã desta quinta-feira (3) a marca de 33% de sua população vacinada contra a Covid-19 com pelo menos uma dose. Neste momento, as 17h30 (horário MS), o numero corresponde a 305.161 pessoas (33,68%). Com a dose de reforço, já somam 129.191 pessoas. Ao todo, o município aplicou 432.631 doses de vacinas.

Segundo vacinômetro, somente hoje, foram vacinadas 10.605 pessoas. Assim, a Capital se mantém entre as cidade do País que mais vacinaram proporcionalmente a sua população. O resultado é reflexo do planejamento e das estratégias adotadas pelo município antes mesmo do início da campanha de vacinação emergencial contra a Covid-19.

Neste feriado de Corpus Christi, a Prefeitura de Campo Grande ampliou a vacinação contra a Covid-19, primeiro para pessoas com 53 anos acima, pela manhã , como o ContilNet noticiou E depois no inicio da tarde, como também divulgamos, baixou mais um ano, para 52 anos e retomou a aplicação da segunda dose de Coronavac do Instituto Butantan para as pessoas que se vacinaram entre os dias 11 e 16 de abril.

Dentro do planejamento municipal, a Sesau reforça a recomendação para que as pessoas façam o cadastro no sistema de identificação prévia, através do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br, para evitar filas e aglomerações nos pontos de imunização. Bem como, para o setor da Saúde saber quantias pessoas para melhor distribuir e mais rápido enviar as vacinas aos pontos.

Vacinômetro até às 12 horas