Covid: Alto Acre avança para bandeira verde, mas restante do AC permanece no nível amarelo

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde e do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, anunciou nesta sexta-feira (25) que o Alto Acre avança para bandeira verde (nível de cuidado) e as regionais do Baixo Acre e Purus e Juruá/Tarauacá/Envira permanecem na bandeira amarela (nível de atenção).

Com nota 5, regional do Alto Acre, composta pelos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, registrou queda de 50% no número de novos casos de covid, além de 32% na ocupação dos leitos de UTI, e 35% nos leitos comuns.

O Baixo Acre e Purus (Acrelândia, Bujari, Capixaba, Jordão, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Senador Guiomard) obtiveram nota 8, com diminuição de 19% no número novos casos de covid, queda de 32% na ocupação de UTIs, mas aumento de 3% nos leitos comuns. A redução de novas mortes foi de 27%.

A regional do Juruá e Tarauacá/Envira (Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá) ficaram com nota 9. A redução de casos foi 36%; de 10% na ocupação de UTIs; 11% nos leitos comuns; e zero mortes.

A capacidade de ocupação por pessoas nos setores comerciais, no Alto Acre, sai de 50% para 80%, de acordo com o pacto.