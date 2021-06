Estratégias para ser mais criativo nos estudos

Ser mais criativo nos estudos pode ajudar você em diversas metas. Em síntese, sua habilidade de pensar “além” pode colaborar na criação de argumentos coerentes de maneira mais fácil.

Ademais, ajuda na escrita de redações, em debates, apresentações, seminários, rapidez de raciocínio, etc.

Aguçar a criatividade é algo sempre muito bem-vindo. Vai além da vida como estudante. Aliás, empregos de todos os níveis buscam por candidatos que possam ofertar novas ideias e agregar valor ao negócio.

Se você quer se tornar um estudante mais criativo, comece a trabalhar essa habilidade em você. Por isso, selecionamos algumas dicas interessantes que podem te ajudar, veja!

1. Liberte-se de pré-conceitos

Ter a cabeça fechada para alguns assuntos, considerando-os até mesmo tabus, pode bloquear a criatividade.

Sempre vai haver uma trava na hora de exercê-la em vários momentos acadêmicos, assim como da vida de modo geral.

A melhor atitude para não ser um estudante com muitos pré-conceitos é o conhecimento.

Por isso, busque ficar por dentro daquilo que não gosta, não aceita ou não conhece. Desse modo, você terá competências para desenvolver pensamento crítico sobre aquilo e não apenas julgar.

2. Conheça diversas culturas

Um ponto forte de uma pessoa criativa é a simpatia pelas diversas manifestações culturais. Podem ser do Brasil e do mundo, não existem limites.

Ter contato com o que há do outro lado do muro ajudará você a possuir uma capacidade extraordinária de ter ideias diferenciadas, argumentos lógicos e históricos.

Além disso, estudantes que se aprofundam em várias culturas conseguem fazer redações muito mais ricas, por exemplo. Ademais, também conseguem ótimos resultados na hora de realizar trabalho no campo de humanidades.

3. Exercite a mente e o corpo

A criatividade está presente em um campo neural do nosso cérebro e que necessita de estímulo para se fortalecer ao longo da vida.

Desse modo, primeiro invista em atividades que trabalhem esse seu potencial. Alguns exemplos de atividades simples e que ajudam a aguçar a criatividade; são:

Fazer palavras cruzadas;

Leitura;

Escrever;

Tocar um instrumento;

Se divertir com jogos de tabuleiro;

Pintar;

Entre outros.

Todas essas atividades citadas acima são exemplos do que você pode fazer.

Contudo, além de alimentar a mente, ofereça ao corpo o que ele precisa para oxigenar melhor o seu cérebro.

Praticar exercícios físicos ajudam imensamente nessa estratégia. Além disso, insira em sua rotina a realização de atividades ao ar livre ou na própria academia.

E então, gostou das dicas de como se tornar mais criativo?

