O governador Gladson Cameli (Progressistas) exonerou nesta quinta-feira (24) dois cargos comissionados de CECs 1 e 2, respectivamente, nas secretarias de estado de Infraestrutura (Seinfra) e de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

Por outro lado, nomeou dois para a Seict (CEC 2 e CEC 5) e uma CEC 1 para a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

As mudanças foram publicadas na edição desta quinta, do Diário Oficial do Estado (DOE).