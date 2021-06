Horóscopo 2021: confira a previsão desta quarta para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Encerre dinâmicas do passado e siga confiante na direção dos sonhos. Bom momento para firmar acordos, eliminar pendências da casa ou da vida familiar e procedimentos jurídicos. Viagem e decisões sobre os filhos cobrarão planejamento e dose maior de paciência. Pensar em 10 coisas ao mesmo tempo poderá causar dispersão. Resolva um assunto por vez.

Touro (21/04 – 20/05)

Um pouco de privacidade e mergulho nos sentimentos ajudará a focar no que interessa e ampliar perspectivas. Momento favorável para planejar mudanças e estratégias, decidir investimentos futuros e encontrar novas formas de divulgar o trabalho. As comunicações estarão aquecidas. Marque presença nas redes, brilhe em reuniões, firme contrato e “venda seu peixe”.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Expresse seu carinho, compartilhe sonhos e valorize os relacionamentos importantes em sua vida. O dia trará conversas estimulantes, conexão com os irmãos e atitude nas relações. Ótima notícia na área financeira, com proposta profissional e sucesso dos empreendimentos. Você poderá encerrar uma dívida ou dar um passo maior na carreira e garantir futuro promissor.

Câncer (21/06 – 22/07)

Brilhe, ganhe relevância e confie no futuro. Portas estarão abertas para o sucesso profissional e financeiro. Oportunidade de viagem, ou conexão internacional, trará grande entusiasmo. Conte com mais segurança e poder. Embarque numa onda de energia positiva, amplie os horizontes e expanda o projeto de vida. A fase também trará crescimento espiritual. Fique de bem com a vida!

Leão (23/07 – 22/08)

Quebre a rotina, expanda a consciência e torne a vida mais gostosa. Ótimo momento para fugir da chatice e curtir momentos carinhosos com os filhos, ou o par. Alegria, criatividade e atitude não faltarão hoje. Pegue a estrada ou invente uma programação divertida, areje a cabeça e restaure suas forças. Uma onda de energia positiva envolverá as relações próximas e o amor.

Virgem (23/08- 22/09)

Novas amizades anunciam também chances para o amor. O dia trará resgates do passado, autoestima, mudanças positivas de comportamento e abertura a novos relacionamentos. Espere por clima mágico e entusiasmo nas interações de hoje. A vida fluirá na direção dos sonhos. Atividades de grupo ganharão parceiros estimulantes. Determine metas profissionais mais altas.

Libra (23/09 – 22/10)

Sucesso e projeção no ambiente profissional! Proposta atraente de trabalho ou novo cliente poderá chegar “do nada” e animar o clima. Caminhos para o futuro estarão iluminados. Bom para dar um passo mais amplo na carreira, brilhar e fazer diferença no mundo. As comunicações estarão abertas. Cheque mensagens, e-mails e espere por boas notícias. Conexão com irmãos.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Momento favorável para defender direitos, obter resultados positivos na Justiça e investir no seu futuro. Conte com sorte e apoios influentes. Assuntos financeiros cobrarão atenção. Confira contas, pagamentos, contratos ou consulte um advogado e evite confusões. Notícias de longe tocarão o coração. Espere por presentes da vida e oportunidades. Conquistas pela frente!

Sagitário (22/11 – 21/12)

Mudanças virão para melhor! O dia trará oportunidade de negócio imobiliário, ou de solucionar assuntos do passado e da família. Surgirá opção atraente de moradia e de elevar padrões de conforto. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para realizar um sonho. Conte com brilho, carisma e empatia nas interações. Firme um acordo e diminua pressões financeiras.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Diminua o ritmo, siga a intuição e respeite os sinais do corpo. O dia será pouco produtivo e sujeito a distrações. Talvez precise dormir mais, relaxar, adiar tarefas cansativas e cuidar da saúde. Aproveite para dar mais espaço à vida íntima e necessidades emocionais. Amplie o diálogo com o par e apimente a vida íntima. Se estiver só, haverá chance de nova relação.

Aquário (21/01 – 19/02)

O dia trará oportunidade de crescimento financeiro e de fortalecer sua posição no trabalho. Você poderá ganhar aumento de salário, ou firmar um negócio promissor. Tensões na equipe e mudanças nas estruturas agitarão o clima. Encontre novos colaboradores e espere por mais harmonia nas relações e atividades de grupo. Hábitos poderão mudar e beneficiar a saúde.

Peixes (20/02 – 20/03)

Aposte em planos de expansão e impulsione novo projeto. Alto astral, bom humor e muita criatividade marcarão sua presença no ambiente profissional, nas reuniões de trabalho e interações nas redes. Visualize onde quer chegar e espere por maior projeção na carreira. O dia trará popularidade, maior segurança e perspectivas positivas na área financeira. Sucesso!