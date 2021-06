Idosa de 71 anos é atropelada por moto após sair de igreja em Rio Branco

A idosa Juliana Cavalcante da Silva, 71 anos, foi vítima de um grave acidente de trânsito na noite deste domingo (6), na Avenida Sobral, na entrada do bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informação do marido da vítima, o casal estava saindo de uma igreja na companhia de outras pessoas, quando a idosa tentou atravessar a avenida Sobral fora da faixa de pedestres e acabou sendo atropelada por uma motocicleta modelo Titan de cor cinza que trafegava sentido centro-bairro. No acidente, Juliana foi arremessada a alguns metros, bateu a cabeça violentamente contra o asfalto e desmaiou. Após o acidente, o motociclista permaneceu no local e prestou socorro à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou a ambulância de suporte avançado para atender a idosa, que foi encaminhada para o pronto-socorro de Rio Branco. Segundo o médico Antônio Castro, a vítima teve um traumatismo craniano e está em estado grave.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. O motociclista, que não teve o nome divulgado, realizou o teste do bafômetro e o resultado foi zero para alcoolismo. Após ser feito o Boletim de Trânsito e o término da perícia, o motociclista foi liberado.