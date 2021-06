“Não há hipótese de racionamento”, garante ministro de Minas e Energia

Nesta quarta-feira (23/6), o ministro participou da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, que debate as medidas para enfrentar a crise hídrica no país.

“Nós não trabalhamos com hipótese de racionamento. Temos procurado deixar bem claro, tenho participado de várias entrevistas na mídia e temos nos pronunciado oficialmente a respeito do tema. Não trabalhamos com a hipótese. Não é porque não queremos, mas porque monitoramos o setor elétrico brasileiro 24 horas por dia, 365 dias por ano. Estamos permanentemente reunidos”, explicou o almirante.

O titular da pasta federal ainda ressaltou que existe uma sala de situação, que está no Palácio do Planalto, responsável por monitorar a situação.

“O grupo trabalha diuturnamente para que tenhamos a segurança das medidas adotadas e do controle da ação planejada. Ou seja, não trabalhamos com hipótese de racionamento”, destacou Albuquerque.