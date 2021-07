Pabllo Vittar e Gil do Vigor confirmam pegação após pandemia: “A gente vai fazer uma cachorrada”

Em seguida, eles também trabalharam juntos em um recente evento na Parada LGBTQIA+ de São Paulo. Por fim, eles voltaram a se encontrar nesta segunda-feira (28), durante o ‘Encontro’, de Fátima Bernardes.

Contudo, se engana quem pensa que a relação entre eles parará por ai. Isso porque, em entrevista em entrevista a David Brazil na rádio FM O Dia, Pabllo Vittar revelou que já possui planos com Gil do Vigor após a pandemia do novo coronavírus. Em suma, a cantora revelou que eles irão se encontrar nos Estados Unidos, onde o economista fará um Ph.D.

“Eu falei para ela. Se tiver vacinada, quando esse negócio passar a gente vai fazer uma cachorrada. Porque ela vai embora para Nova York estudar. Tá certinha a mona. Vai estudar! A gente tem que beber, ficar com os boys. Estou à espera da vacina. Vacina no braço e impeachment”, explicou Pabllo Vittar.

Gil do Vigor se surpreende com Pabllo Vittar

Durante o lançamento de ‘Ama Sofre Chora’, de Pabllo Vittar, Gil do Vigor esteve presente com a famosa em uma transmissão ao vivo no Instagram para a divulgação do single. Entretanto, ele acabou sendo surpreendido pela famosa, diante de uma revelação feita por ela sobre a nova vida que ele está vivendo, no mundo dos famosos.

Em resumo, o participante do BBB21 explicou que ainda não havia beijado após deixar o confinamento da Rede Globo. Mas o que ele não esperava é que, após ficar famoso, fosse ficar com cada vez menos pessoas, ao menos segundo o que foi dito pela drag queen.

“Amiga mas eu não peguei ninguém ainda até agora”, comenta o brother. “Gil deixa eu te explicar uma coisa: quanto mais você é conhecida, menos pessoas você pega”, explica a drag queen. “Eu achei que era o inverso! Gente…”, responde o economista, em choque.