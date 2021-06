Polícia prende líder de facção, apreende jóias, dinheiro, veículos e causa prejuízo de R$ 138 mil ao crime organizado

Nas primeiras horas desta terça-feira, 22, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (DRACO) em cumprimento à operação Hórus, programa V.I.G.I.A e após diligências investigativas, foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão em residência localizada no Bairro Vitória em Rio Branco e prendeu J. S.O., vulgo “Janio” ou “Silva”, 44 anos.

De acordo com a investigação a residência foi identificada como ponto de encontro e reunião de integrantes de determinada organização criminosa.

Na ocasião foi feita a prisão em flagrante do nacional J. S. O., vulgo “Jânio” ou “Silva”, de 44 anos de idade pelo crime do art. 2, caput, da Lei 12.850/2013.

Jânio apresentou farto patrimônio e não soube explicar a origem do dinheiro ou como os obteve.

Em seu aparelho celular foi encontrado diversas informações a respeito do tráfico de drogas, além de conversas relacionadas a organização criminosa que age no estado.

Durante a ação policial foi possível apreender

– 01 camionete L200, Triton 3.2, automática; avaliada em (R$73.000,00)

– Aproximadamente 175,4 g de ouro. (R$ 50.400,00);

– 01 Motocicleta Honda Biz (aproximadamente no valor de R$ 10.000,00);

– a quantia de R$ 2.000,00, em dinheiro;

– 01 Relógio Smartwatch (aproximadamente no valor de R$ 1.000,00);

– 03 Relógios (aproximadamente no valor de R$ 1.800,00) perfilando um total de R$ 138.200,00 (Cento e trinta e oito mil e duzentos reais) de prejuízo ao crime.

Preso, o individuo foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento e em seguida colocado à disposição da justiça.