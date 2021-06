Sesau abre seleção para Programa Saúde da Família em Campo Grande

CAMPO GRANDE (MS) – A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) abriu processo de seleção de preceptores que queiram atuar nos programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Família. As equipes são promovidos pelo município em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Laboratório de Inovação na Atenção Primária à Saúde (LIAPS). O edital foi divulgado na edição desta terça-feira (29) do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).

O interessado terá sete dias, a partir desta quinta-feira (1º), devendo preencher os requisitos estabelecidos no edital. As vagas para preceptoria são para os profissionais das seguintes categorias profissionais: Enfermagem, Psicologia, Serviço Social, Educação Física, Farmácia, Odontologia e Fisioterapia.

O valor da bolsa preceptoria será equivalente ao valor vigente da bolsa do Ministério da Saúde para o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, atualmente em R$ 3.330,43.