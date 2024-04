Ricardo Costa é expulso de ‘A Grande Conquista 2’ após apontar faca para Fábio; veja o momento

Ricardo Costa foi expulso de A Grande Conquista 2 após descumprir regra de convivência do programa.

O ex-Polegar foi retirado do reality show da Record TV neste sábado (27) depois de protagonizar uma discussão com Fábio Gontijo, envolvida por uma faca.

O artista pegou o utensílio na cozinha da sede durante a briga após ter sido provocado pelo colega de confinamento com uma cueca suja.

A emissora informou que o público irá saber mais detalhes do que aconteceu na edição desta noite, partir de às 22h30.

VEJA O MOMENTO:

e no meio da briga você pegou uma faca desse 🫸 🫷 tamanho pic.twitter.com/KCbQM1EOSM — luscas (@luscas) April 27, 2024

Posicionamento da equipe de Ricardo

De acordo com a equipe de Ricardo, ele queria se vingar de Fábio rasgando as roupas do vileiro. “Ricardo foi desclassificado do programa. Depois daquela cena da cueca, ele como vingança queria rasgar a roupa do Fábio e foi buscar uma faca. A produção prefirou desclassificar. Essa versão que tenho”, escreveu o administrador do perfil dele nas redes sociais.

“O erro dele não foi querer rasgar a roupa. Seria ótimo para o entretenimento. Mas ele não VERBALIZOU, o que é grave já que é uma faca. Entendemos a produção, mesmo o Ricardo tendo explicado. Vamos aguardar as imagens que não foram passadas pra nós”, completou.

“Deixando bem claro: isso foi referente à briga dele com o Fábio, não tem nada a ver com outro participante como tenho visto aí. Nós ADM não vimos o que exatamente aconteceu graças ao playplus. Estamos ansiosos pelo programa pra esclarecer”, concluiu a conta.