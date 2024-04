Vídeo: bombeiro gato da Eliana vende pelos das axilas e valor choca

Sucesso no palco da Eliana como “bombeiro gato” e nas plataformas de conteúdo adulto, Yuri Bonotto revelou um pedido pra lá de inusitado de um fã: vender alguns pelos da axila por R$ 1 mil. O rapaz, que está em Manaus, compartilhou uma foto sensual, com o braço levantado, e se surpreendeu com a resposta do internauta.

“Nossa que delícia esses pelos no sovaco! Se eu te mandar 1000 reais você corta um pedaço e me manda?”, pediu a pessoa, que pediu para não ser identificada. Yuri ainda fez uma enquete pedindo a opinião dos seguidores, que mostrou que 75% era a favor da venda.

Em seguida, o modelo falou sobre a proposta: “Já estou no quarto, porque esse seguidor me mandou agora que ele quer comprar um pedacinho do pelo do meu sovaco. Vou vender. Quem falou que não vende, problema. Mil reais um pelinho? Vou tirar agora”, afirmou ele.

Bonotto pediu opinião da esposa, Leoni Escobar, que o aconselhou a vender e declarou enviar até a unha se quisessem. Depois, ele mostrou o comprovante do Pix, cortou parte dos pelos usando apenas uma cueca e disse que vai enviar tudo na segunda-feira (29/4).

Após mostrar o material “coletado” para o cliente, o bombeiro gato ainda compartilhou alguns comentários de outros seguidores, afirmando que iam fazer “macumba” ou plantar como evidência na cena de um crime. Ele se divertiu com as sugestões.

Não é a primeira vez que ele lucra vendendo roupas e peças íntimas com feitiche. Yuri já vendeu uma cueca usada por três dias pelo valor de R$ 2 mil e uma meia pelo mesmo valor em plataformas de conteúdo adulto.

Sugestão para fazer aumento peniano

Yuri Bonotto, um dos bombeiros do Programa Eliana, interagiu com seus seguidores, no início do mês, no Instagram e foi surpreendido com uma sugestão de aumento peniano. O modelo, que produz conteúdo para as plataformas de conteúdo adulto OnlyFans e Privacy, rebateu a mulher.

“Por que você não faz aumento peniano? Vi seu OnlyFans e menos de 22 cm não me contento”, disparou a internauta. “Nossa, eu faço com uma mulher só, já faz anos, e ela ama. É um pouco menos de 22. Nunca reclamou. Sempre gostou do tamanho e formato. Também tô faturando bem com isso”, respondeu Yuri.

Em seguida, o bombeiro da Eliana deu uma invertida na seguidora. “O que vou te desejar é que você arrume alguém com 22 para cima e preencha esse espaço tão profundo que falta no seu c…oração”, finalizou.

Ainda na interação com internautas, Yuri Bonotto perguntou se o bombeiro curte beijo grego. “O que faço entre quatro paredes, fica entre quatro paredes”, respondeu ele. “Você geme alto na hora do orgasmo?”, perguntou outro. “Médio, nem muito, nem pouco”, entregou o modelo.

Golpe de motoboy

Yuri Bonotto, um dos Bombeiros da Eliana, passou por uma situação nada agradável, em setembro do ano passado. Ele comprou um tênis Jordan da Nike que custa R$ 2 mil em uma loja virtual de Taboão da Serra para ser entregue em São Paulo, mas está esperando o produto até agora.

O modelo revelou que pediu para um motorista de moto da Uber para fazer a entrega. Só que, depois de 15 minutos, a corrida foi cancelada e o produto não foi entregue. Ele denunciou o golpe através do seus stories no Instagram.

“Levei um grande susto quando o motorista fez isso. Tentei entrar em contato, mas não adiantou. Foi aí que procurei a Uber que alega não ser responsável pelas entregas de terceiras”, reclamou o rapaz.

A empresa apenas não cobrou pela corrida para compensar o prejuízo de Yuri. Ele fez um Boletim de Ocorrência online.