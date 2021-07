Acreanas lançam exposição fotográfica “Poesias Femininas Interpretadas” em Rio Branco

Sugestões: [email protected]

BATIZADO



O casal Rocha Filho e Cleide Barlatti batizou no sábado a filha Livia.

EXPOSIÇÃO



Buscando dar visibilidade a poemas escritos por mulheres, bem como destacar temas que abordem os direitos das mulheres e seu cotidiano, ocorre de 16 a 23 de julho a exposição fotográfica “Poesias Femininas Interpretadas”, na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco, Acre, à partir das 9h30.

Organizada pela fotógrafa Nattércia Damasceno, a exposição deve reunir imagens produzidas durante ensaios fotográficos inspirados nas obras de cinco poetas acreanas, levando em consideração a representatividade e diversidade cultural, etária, social, de gênero, racial e estética tanto das poetas, quanto das modelos que irão representar artisticamente as obras.

Cristina Santos, Francis Mary, Natielly Castro, Nilda Dantas e Rayssa Castelo Branco abordam em suas obras o feminismo e a luta da mulher.

GLAMOUR

No glamour dessa semana, a cientista social Raquel Paiva arrasando com seu look e um belo corpo, aproveitando a noite rio-branquense.

GOIÁS

A maravilhosa Rosângela Raulino aproveitando uns dias de descanso em Caldas Novas. Na foto Rosângela em frente ao Monumento das Águas.

PRAIA



Marcela Carvalho aproveitando o sol nas belas praias de Balneário Camboriú.

FEIJOADA GRAN RESERVA



Um sucesso a Feijoada do Gran Reserva que aconteceu no último sábado seguindo todos os protocolos recomendados pela OMS. Teve boa feijoada, gente bonita e como atração, Luh Lucena e Bruno Damasceno. Parabéns ao casal Valmir e Nagila Dourado.

ELEGÂNCIA

A Cerimonialista Lina Grasiela mostrando sua elegância fora do salto e com um belo tênis durante evento comandado por ela no final de semana.

MARCIA BACKS

Fique mais linda pagando pouco e com produtos de primeira, isso mesmo! Então não perca a promoção do Amandita Espaço da Beleza e com os cuidados da Hair Stylist, Marcia Backes.

Contato: 99900-2149

DOMINGO

O promoter Rafael Cavalcante aproveitando o domingo de sol em Rio Branco com um look moderno e refrescante.

O BOTICÁRIO

Nesta edição da Boti Promo, o Boticário traz mais de 500 produtos em diversas linhas e categorias ofertados com até 50% de desconto. A promoção acontece até o dia 18 de julho e é válida para todos os seus canais de venda.

Entre os itens, a categoria de perfumaria traz destaques na promoção, como Malbec Black Desodorante Colônia 100ml que de 189,90 sai por 151,90; Uomini Black Desodorante Colônia 100ml que de R$ 139,90 sai por R$ 83,90; Floratta L´amore Desodorante Colônia 75ml que de R$ 114, 90 sai por R$ 79,90. A linha Nativa Spa também traz produtos com preços promocionais, como o Nativa SPA Queen Vanilla Desodorante Colônia 75ml que de R$ 129,90 sai por R$ 64,90; Loção Hidratante Nativa SPA Baunilha de Madagascar 200ml de R$ 42,90 sai por R$ 20, 90; ou ainda Loção Hidratante Corporal Desodorante Nativa SPA Lichia 400ml de R$ 61,90 por R$ 42,90.

Em maquiagem o destaque fica para a Máscara Volume Extremo Make B. 10ml que sai de R$ 69,90 por R$ 48,90; Máscara Cílios Postiços Ultra Black HD 11ml Make B. de R$ 89,90 por R$ 53,90.

CLINICA CAROL ALMEIDA



A Clinica Carol Almeida tem 17 anos de experiência em oferecer cuidados estéticos e mais de 20 mil clientes atendidos, sem falar nos equipamentos mais modernos e profissionais qualificados.

Agende seu horário: 99927-1511

MUNDO FITNESS

Entre em forma com profissionais qualificados em um espaço com total segura. A Mundo Fitness Academia oferece atendimento personalizado, pilates, fisioterapia, musculação, musculação funcional, musculação especializada para terceira idade.

Informações: 99209-2020

NORTE EMPREENDIMENTO



A Norte Empreendimento trabalha com construção de imóveis comerciais e residenciais, projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidro sanitários e reformas. Ao contratar a Norte para realização de seu projeto, você ganha segurança, pois o confia a uma empresa de qualidade, que irá realiza-lo com responsabilidade, profissionalismo e zelo durante a execução das tarefas. Além de ficar despreocupado com o andamento da obra, uma vez que ela será acompanhada e controlada por sistemas internos que visam a garantir o cumprimento de prazos e metas estabelecida.

Contato whatsapp: 9207-5531