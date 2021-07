Adolescente de 17 anos é apreendido com escopeta e cartucho no Recanto dos Buritis

Um adolescente de 17 anos foi apreendido acusado de porte ilegal de arma de fogo, na noite desta terça-feira (13), em uma residência na Travessa Fiali, no bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Policiais militares do Força Tática do 2° do Batalhão estavam realizando um patrulhamento de rotina, quando avistaram um rapaz em atitude suspeita caminhando em via pública. Após perceber a presença da guarnição, o suspeito começou correr e entrou no terreno da própria residência.

Os PMs foram até ao local, onde conseguiram fazer um cerco na residência, adentraram no terreno e conseguiram apreender o adolescente com uma escopeta 20 e com cartucho intacto.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão e o adolescente foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.