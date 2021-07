Ana Maria Braga testa positivo para a Covid-19

A apresentadora Ana Maria Braga testou positivo para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

O anúncio foi feito pelo repórter Fabricio Battaglini, que apresentou o Mais Você desta segunda-feira (5/4).

“A Ana está bem, os sintomas são leves. Ela está com dor de garganta, um pouquinho cansada. Mas o importante é saber que ela está bem”, disse o repórter.

Fabricio ressaltou que Ana Maria já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19. O assunto acabou sendo abordado no programa, e um especialista esteve no estúdio para explicar o porquê de mesmo imunizada, a apresentadora contraiu o vírus.

Vale ressaltar que nenhuma vacina oferece proteção de 100% contra a doença, mas reduz as chances de infecção, hospitalização e mortes – principalmente após a segunda dose.

Com o afastamento da apresentadora, Fabricio foi responsável por comandar o programa ao lado de Felipe Andreoli.