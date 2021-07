Antes das Olimpíadas, Douglas, ponteiro da seleção, temia mais LOL do que russos

Douglas Souza é um dos destaque do vôlei masculino brasileiro em Tóquio-2020. Reserva do time comandado por Renan Dal Zotto, o ponteiro ganhou notoriedade (e muitos seguidores nas redes sociais) nas Olimpíadas do Japão por conta do jeito divertido fora da quadra.

Atração da torcida nos bastidores, o jogador também tem papel importante esportivamente. Nas quadras, ele tem sido bastante acionado: na vitória em cima da Argentina, de virada, por 3 x 2, por exemplo, o atleta mudou a cara do time. Antes, na estreia brasileira, contribuiu bem no triunfo contra a Tunísia (3 x 0). Veio, então, a terceira rodada para o vôlei masculino do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Na manhã da última quarta-feira (horário de Brasília), a seleção foi dominada pela Rússia, que fez 3 x 0 em uma atuação quase perfeita e aplicou a primeira derrota ao time comandado por Renan Dal Zotto nesses Jogos. Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!