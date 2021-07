Após testar positivo, Ana Maria Braga publica foto de neto recém-nascido

Afastada do comando do “Mais Você” desde a última segunda-feira (05), quando testou positivo para Covid-19, a apresentadora Ana Maria Braga vem se comunicando com os fãs por meio de suas redes sociais. Após o diagnóstico, a loira fez diversas postagens em sua conta oficial no Instagram.

No primeiro “Mais Você” dessa semana, o público foi surpreendido ao se deparar com Fabrício Battaglini apresentando o programa matinal. Em suas primeiras palavras no comando da atração, o jornalista explicou o motivo pelo qual estava substituindo a apresentadora Ana Maria Braga.

Fabrício foi direto ao assunto e contou que Ana Maria, em um dos testes para Covid-19 que a Globo faz duas vezes por semana, acabou sendo surpreendida com o resultado positivo. Em entrevista feita por meio de uma chamada de vídeo, Ana disse que estava se sentindo bem, dentro do possível. A apresentadora revelou que já estava se sentindo mal há alguns dias e ficou preocupada ao perder o olfato.

Desde então, a apresentadora do “Mais Você” vem utilizando suas redes sociais para se comunicar com seus seguidores. Logo após a divulgação da notícia, Ana fez questão de tranquilizar os fãs com uma postagem dizendo que estava bem:

“Vim passar aqui avisar que estou bem. Sim, testei positivo para COVID-19. Já tinha tomado as duas doses e mesmo assim fui infectada. Estava com sintomas de gripe desde quinta à noite, mas hoje de manhã perdi meu olfato. Não estava sentindo meu perfume. Tirando o mal estar, passo bem. Sem motivos para preocupação. Obrigada pelo carinho de todos! Não estou no programa pelo bem estar e saúde de todos!”.

Após o diagnóstico, a apresentadora encontra-se em quarentena, sendo devidamente assistida por médicos e seguindo as orientações dos profissionais. Mas, Ana Maria faz questão de continuar se comunicando com seus fãs. Depois do ocorrido, a apresentadora já fez diversas postagens em seu Instagram.

Em uma dessas publicações, Ana Maria Braga apresentou seu mais novo neto. O pequeno Varuna nasceu no dia 16 de junho em um parto domiciliar. Na descrição da postagem a apresentadora do “Mais Você” disse: “O pequeno Varuna. Filho de Mariana e Badarik. Meu neto”.

A publicação já possui 282 mil curtidas e mais de 5 mil comentários, muitos deles vindo de famosos. O padre Reginaldo Manzotti disse: “Que benção. Deus abençoe este anjinho”. A atriz Nivea Stelmann comentou: “Lindeza”. Já o ator Ary Fontoura disse: “Deus abençoe”.

Confira a publicação!